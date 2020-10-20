Горячие новости
Читайте также

Врач назвал частый симптом коронавируса у детей

В период необходимо обращать внимание на все симптомы, которые необычны для ребенка.

Фото : Pixabay20 октября 2020, 18:18

Характерный в большей степени для детей симптом коронавируса - сыпь на коже. Появляется она по всему телу, однако в основном страдают ноги, в особенности ступни. Подобная реакция может быть первым симптомом того, что ребенок заразился COVID-19. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает zakon.kz со ссылкой на NEWS.ru.

По его словам, сыпь у детей при коронавирусе обычно не чешется, однако может вызывать чувство жжения и сохраняться на всем протяжении болезни. Кожная реакция при этом часто не сопровождается температурой и кашлем, поясняет специалист. Однако после нее у ребенка может появиться диарея, которая в раннем возрасте также характерна для COVID-19.

В период пандемии терапевт рекомендует обращать внимание на все симптомы, которые необычны для ребенка. Зачастую родители не знают о том, каким образом может проявляться коронавирус и путают его с другими заболеваниями.

Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу. Однако стоит отметить, что это инфекционное заболевание действительно часто встречается у детей в холодный сезон, когда скопление детей в помещениях достаточно большое, - заявил Кондрахин.

При любом нехарактерном для ребенка симптоме терапевт рекомендует незамедлительно обращаться к врачу. В особенности стоит насторожиться, если у малыша одновременно появилась сыпь и диарея.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты