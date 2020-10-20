В Акмолинской области прошла международная конференция, посвященная 175-летию Абая

В конференции участвовали ученые и деятели культуры ближнего и дальнего зарубежья.

В регионе продолжается череда мероприятий, посвященных юбилею великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает zakon.kz.

Сегодня состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция "Личность Абая: национальная духовность и мировая цивилизация" с участием ученых и деятелей культуры ближнего и дальнего зарубежья, отечественных ученых-филологов, историков, философов, молодых исследователей, преподавателей ВУЗов и колледжей, учителей школ, сообщает управление внутренней политики.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился аким области Ермек Маржикпаев.

Наследие казахского поэта и философа Абая Кунанбаева является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры, а его имя стоит в одном ряду с величайшими поэтами современности. Величие Абая не только в его произведениях, но и в том образе жизни, который он вел, в патриотизме, к которому он призывал народ. В нашей области с начала года в целях популяризации духовного наследия великого поэта проводится ряд значимых и содержательных мероприятий. На сегодня проведено множество разноформатных мероприятий - конференции, челледжы, конкурсы, выставки-лекции, литературные вечера, декады и многое другое, - отметил руководитель региона.

На конференции с содержательными докладами о наследии Абая и его вкладе в казахскую идентичность, духовно-нравственных ценностях поэта, его роли в мировой литературе выступили директор Института тюркского мира отдела международных отношений факультета политических наук Анкарского университета социальных наук Мерием Хаким, заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Московского государственного лингвистического университета им.М.Тореза Женишкуль Хулхачиева, доцент Ошского государственного университета, директор школы-лицея "Жетиген" Кыялбек Акматов и другие.

В завершении конференции состоялись тематические секционные занятия.

К слову, в Акмолинской области имя Абая присвоено свыше 150 улицам, школам, населенным пунктам. Недавно имя поэта было дано областной специализированной школе-интернат № 3 для одаренных детей с казахским языком обучения.

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