Токаеву доложили о ходе рассмотрения Экологического кодекса в Мажилисе

Глава государства дал Магзуму Мирзагалиеву ряд конкретных поручений.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов по основным направлениям деятельности ведомства за 9 месяцев текущего года, сообщает zakon.kz.

Магзум Мирзагалиев подробно доложил Президенту о ходе рассмотрения Экологического кодекса в Мажилисе. Глава государства положительно оценил этот документ, отметив новшества, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. По мнению Касым-Жомарта Токаева, исключительная важность Кодекса связана с экологизацией общества и снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, передает Акорда.

Министр сообщил Президенту о прохождении вегетационного периода текущего года и ситуации с водными ресурсами. По его словам, несмотря на зафиксированный низкий уровень маловодности и риски дефицита воды, вегетационный период прошел относительно стабильно.

Отдельным блоком Главе государства доложили о цифровизации водной отрасли. Магзум Мирзагалиев рассказал о завершении пилотного проекта по цифровизации канала в Мактааральском районе Туркестанской области, что позволило значительно снизить расход воды. В данном контексте Президент указал на необходимость рационального использования воды.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии рыбной отрасли и подготовке отраслевой программы по развитию рыбоводства. По словам министра, потенциал казахстанских водоемов позволяет увеличить объем выращивания рыбы с 7,5 тысячи тонн до 600 тысяч тонн в год, что может обеспечить рост экспорта до 300 тысяч тонн.

В завершение Глава государства дал Магзуму Мирзагалиеву ряд конкретных поручений.

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