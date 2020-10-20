Кинотеатры и ТРЦ: Ограничительные меры ослабили в Атырауской области

Работа торговых домов, ТРЦ будет приостановлена по воскресеньям, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общепита.

Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области № 69 от 20 октября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в постановление № 68 от 15 октября 2020 года Главного государственного санитарного врача Атырауской области", передает zakon.kz.

Все еще остаются под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов и другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор.

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей по субботам до 17:00, в будние дни до 22:00 часов при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчета 4 кв.м торговой площади на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарного-дезинфекционного режима.

Разрешается деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчета 4 кв.м на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарного-дезинфекционного режима в будние дни до 20:00 часов, по субботам до 17:00 часов.

С 26 октября разрешается деятельность кинотеатров, при заполняемости не более 30% от общей вместимости, с соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, при усиленного санитарного-дезинфекционного режима.

Работа торговых домов, ТРЦ будет приостановлена по воскресеньям, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общепита.

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