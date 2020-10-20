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WhatsApp разрешит звонить с компьютера

В данный момент эта функция пока недоступна, обновление заработает в версии 2.2043.7. Ожидается, что оно будет запущено в ближайшие несколько недель.

Фото : tech-blogs.com20 октября 2020, 20:28

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp в ближайшее время. Пользователи ПК-версии программы получат возможность звонить с помощью ноутбука или стационарного компьютера, сообщает zakon.kz.

Функция в настоящее время находятся на этапе бета-тестирования, передает WABetaInfo.

Когда пользователь получит входящий вызов, на экране появится всплывающее окно, с помощью которого можно начать разговор или отклонить звонок. При совершении исходящих звонков появляется другое окно, в котором размещены элементы управления, с помощью которых, например, можно отключить микрофон или завершить звонок. В сообщении также говорится о том, что в настоящее время разработчики тестируют групповые голосовые вызовы и видеозвонки в веб-версии WhatsApp.

В данный момент эта функция пока недоступна, обновление заработает в версии 2.2043.7. Ожидается, что оно будет запущено в ближайшие несколько недель.


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