Обновление Windows 10 вновь доставило проблемы пользователям

Получившие апдейты пользователи начали жаловаться в соцсетях, на форумах поддержки Microsoft.

На прошлой неделе Microsoft выпустила очередное обновление безопасности. Были выпущены пакеты KB4579311 и KB4577671, которые вновь привели к появлению разного рода проблем на компьютерах пользователей, сообщает zakon.kz.

Как передает Windows Latest, накопительные обновления с номерами KB4579311 и KB4577671 не являются обязательными. Они должны исправлять ряд ошибок и уязвимостей. Однако получившие апдейты пользователи начали жаловаться в социальных сетях, на форумах поддержки Microsoft и социальном новостном ресурсе Reddit.

Один из пользователей Reddit заявил, что прождал десять часов, прежде чем установка завершилась.

Однако после загрузки ситуация не улучшилась. Владельцы компьютеров на базе Windows 10 столкнулись с бесконечной перезагрузкой, "синим экраном смерти", неработающим файловым менеджером, а также проблемами со звуком и подключенными принтерами.

Кроме того, после установки обновления некоторые юзеры заявили о невозможности подключить свыше одного устройства с помощью Bluetooth. Оказалось, что новая версия несовместима с некоторыми драйверами Realtek Bluetooth.

Windows Latest рекомендует, если вы еще не устанавливали данные апдейты, приостановить обновление и подождать, когда Microsoft исправит недоработки.

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