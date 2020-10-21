Горячие новости
Читайте также

Обновление Windows 10 вновь доставило проблемы пользователям

Получившие апдейты пользователи начали жаловаться в соцсетях, на форумах поддержки Microsoft.

Фото : Ferra21 октября 2020, 01:08

На прошлой неделе Microsoft выпустила очередное обновление безопасности. Были выпущены пакеты KB4579311 и KB4577671, которые вновь привели к появлению разного рода проблем на компьютерах пользователей, сообщает zakon.kz.

Как передает Windows Latest, накопительные обновления с номерами KB4579311 и KB4577671 не являются обязательными. Они должны исправлять ряд ошибок и уязвимостей. Однако получившие апдейты пользователи начали жаловаться в социальных сетях, на форумах поддержки Microsoft и социальном новостном ресурсе Reddit.

Один из пользователей Reddit заявил, что прождал десять часов, прежде чем установка завершилась.

Однако после загрузки ситуация не улучшилась. Владельцы компьютеров на базе Windows 10 столкнулись с бесконечной перезагрузкой, "синим экраном смерти", неработающим файловым менеджером, а также проблемами со звуком и подключенными принтерами.

Кроме того, после установки обновления некоторые юзеры заявили о невозможности подключить свыше одного устройства с помощью Bluetooth. Оказалось, что новая версия несовместима с некоторыми драйверами Realtek Bluetooth.

Windows Latest рекомендует, если вы еще не устанавливали данные апдейты, приостановить обновление и подождать, когда Microsoft исправит недоработки.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты