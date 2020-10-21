Рыбакина неожиданно проиграла 75-й ракетке мира
Ранее между собой спортсменки не встречались.
Фото : Olympic.kz21 октября 2020, 01:52
Первая ракетка Казахстана и 19-я в мире Елена Рыбакина неожиданно проиграла 75-й ракетке мира - российской теннисистке Дарье Касаткиной, сообщает zakon.kz.
Встреча состоялась в первом раунде турнира в Остраве (Чехия) и продолжалась 1 час 54 минуты.
Общий счет 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.
Ранее между собой спортсменки не встречались.
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