Ранее между собой спортсменки не встречались.

Первая ракетка Казахстана и 19-я в мире Елена Рыбакина неожиданно проиграла 75-й ракетке мира - российской теннисистке Дарье Касаткиной, сообщает zakon.kz.

Встреча состоялась в первом раунде турнира в Остраве (Чехия) и продолжалась 1 час 54 минуты.

Общий счет 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.

Ранее между собой спортсменки не встречались.

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