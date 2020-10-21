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Токаев назначил дату выборов в мажилис

Выборы депутатов Мажилиса назначены на 10 января.

Фото : zakon.kz.21 октября 2020, 08:05

Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил выборы депутатов Мажилиса, сообщает zakon.kz.

О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, со статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года.

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года.

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.


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