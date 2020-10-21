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Более 1800 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Всего от КВИ умерли в Казахстане 1803 человека.

Фото : zakon.kz21 октября 2020, 09:37

Опубликована статистика по смертности за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ, передает zakon.kz.

От коронавируса за сутки скончались 4 человека, от пневмонии - 1 человек.

Всего от КВИ умерли в Казахстане 1803 человека, от пневмонии с 1 августа - 388 человек.


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