Более 1800 человек скончались от коронавируса в Казахстане
Всего от КВИ умерли в Казахстане 1803 человека.
Фото : zakon.kz21 октября 2020, 09:37
Опубликована статистика по смертности за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ, передает zakon.kz.
От коронавируса за сутки скончались 4 человека, от пневмонии - 1 человек.
Всего от КВИ умерли в Казахстане 1803 человека, от пневмонии с 1 августа - 388 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5044682-2152c9bc484f6be003525202fb4ee29d
Сейчас читают