Казцинковец спас из огня двоих человек

Мужчина признался, что все произошло так быстро, что даже испугаться он не успел.

Игорь Медведев – плавильщик цеха рафинирования свинца Свинцового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса "Казцинка" 20 октября спас из пожара двоих соседей.

В этот день мужчина находился на даче с семьей. Услышав от своей супруги, что из-под крыши соседского дома валит дым, Игорь Вячеславович, не раздумывая, поспешил на помощь. Из горящего жилища он вынес на улицу соседей – мужчину и женщину.

Их я знаю не очень хорошо, видел, что летом там гостили ребятишки, - вспоминает Игорь Медведев. - Когда жена сказала, что там пожар, первая мысль, которая пришла в голову – в доме могут быть дети! Я вбежал в задымленное помещение и вынес сначала соседа, а затем, вернувшись в дом второй раз, нашел женщину. К счастью, она была в сознании и сказала, что в доме больше никого нет. Главное, что все обошлось! Потом уже прибыли пожарные и медики.

Мужчина признался, что все произошло так быстро, что даже испугаться он не успел. Свой поступок казцинковец героическим не считает.

Уверен, что так на моем месте поступил бы абсолютно каждый! - делится Игорь Медведев.

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