Более 17 тысяч проектов поддержано программой "Дорожная карта бизнеса" в Казахстане

"Дорожная карта бизнеса 2025" подверглась существенным корректировкам. Главной ее особенностью стала доступность финансирования как для городского, так и для сельского бизнеса.

"Дорожная карта бизнеса" - одна из самых популярных государственных программ по поддержке предпринимательства. Благодаря проектам, поддержанным за 10 лет в рамках программы, удалось сохранить 369 774 рабочих мест и создать более 100 тыс. новых. 24 декабря 2019 года программа была несколько изменена и пролонгирована до 2025 года.

Редакция zakon.kz решила узнать, что изменилось в концепции проекта, какие конкретные результаты показывает "ДКБ" и кто может принять в ней участие. На наши вопросы согласился ответить директор Департамента проектного финансирования АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Асет Тажикенов.

- Расскажите, есть ли какие-то отличие между программами "ДКБ" и "ДКБ 2025"?

- В Программу "Дорожная карта бизнеса 2025" внесен ряд улучшающих для предпринимателей изменений. Главной ее особенностью стала доступность финансирования как для городского, так и для сельского бизнеса. С 30 июля 2020 года для субъектов частного предпринимательства сняты отраслевые ограничения (за исключением торговли (разрешено только пополнение оборотных средств), игорного бизнеса, проведения лотереи, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, охранной деятельности и других). Помимо этого, была унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6% годовых.

Сумма кредита, которая подлежит субсидированию, предоставляемого действующему предпринимателю со стороны банков второго уровня (БВУ), увеличена до 7 млрд тенге, срок – до 5 лет. На цели пополнения оборотных средств суммы кредитов увеличены до 500 млн тенге; по проектам в сфере торговли до 100 млн тенге (второе направление). В части субсидирования займов субъектов микропредпринимательства мы перешли на портфельное субсидирование, то есть мы фондируем БВУ и микрофинансовыми организациями, которые далее сами принимают решение о кредитовании и субсидировании займов. Для субъектов микропредпринимательства максимальная сумма займа на инвестиционные цели, которую можно субсидировать составляет 20 млн. тенге, на цели пополнения оборотных средств составляет 5 млн тенге (первое направление программы).

Вместе с тем изменены условия гарантирования кредитов. Например, для начинающего предпринимателя по второму направлению программы гарантируются кредиты до 360 млн тенге. При этом гарантируется до 85% от суммы кредита. Для действующих предпринимателей гарантируется кредит до 1 млрд тенге. Гарантируется 50% от суммы кредита.

Таким образом, эти и другие нововведения в программе "ДКБ-2025" должны поспособствовать росту социально-экономических показателей и позволят придать новый импульс развитию предпринимательства в стране.

- Какими инструментами поддержки в рамках "ДКБ-2025" может воспользоваться микробизнес?

- Для повышения доступности к финансированию субъектов малого, в том числе микропредпринимательства, осуществляется портфельное субсидирование части ставки вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам (микрокредитам) направленным на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Портфельное субсидирование предоставляется без отраслевых ограничений со сроком – не более срока кредита. При этом сумма кредита должна составлять не более 20 млн тенге, а конечная ставка финансирования составит 6% годовых.

Стоит отметить, что портфельные гарантии в свою очередь предоставляются в размере 85% от суммы кредита, которые должны составлять не более 20 млн тенге. По состоянию на текущий момент в рамках портфельного гарантирования поддержано 180 проектов.

- А есть какие-то общие результаты реализации программы за 10 лет?

- Да, с начала реализации программы "Дорожная карта бизнеса" (2010 год) по октябрь 2020 года с помощью инструмента поддержки "Субсидирование ставки вознаграждения" по всем направлениям программы поддержано 17 152 проекта на общую сумму 2 949 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий составила 276 млрд тенге, из которых в 2020 году поддержано 2 065 проектов общей стоимостью порядка 211 млрд тенге с суммой выплаченных субсидий 18,9 млрд тенге.

По инструменту "Гарантирование" за все время реализации государственной программы одобрено 8 484 проекта (подписано 8 372 договора гарантии) на общую сумму заключенных кредитов 363,2 млрд тенге, из которых сумма гарантий составила 135,8 млрд тенге. Если говорить отдельно про 2020 год, то благодаря данному инструменту одобрено 1 908 проектов на сумму кредитов 109,9 млрд тенге, сумма гарантий по которым составила 34,9 млрд тенге.

- Проекты в каких отраслях чаще всего получают господдержку в рамках "ДКБ-2025"?

- За 9 месяцев 2020 года по инструменту "субсидирование" наибольшее количество проектов были из отрасли оптово-розничной торговли (446 проектов) на общую сумму кредитов 17,3 млрд тенге, обрабатывающей промышленности (407 проектов) на сумму кредитов 29,7 млрд тенге и транспорта и складированию (368 проектов) на сумму кредитов 33,6 млрд тенге.

В рамках инструмента "Гарантирование" отраслями-лидерами по количеству одобренных проектов являются также оптово-розничная торговля (638 проектов) на общую сумму кредитов 30 млрд тенге, где сумма гарантий составила 9,2 млрд тенге, обрабатывающая промышленность (391 проект) на общую сумму кредитов 35,9 млрд тенге с суммой гарантий на 12,2 млрд тенге и транспорт и складирование (234 проекта) на общую сумму кредитов 7,6 млрд тенге с суммой гарантий на 3 млрд тенге.

- Есть ли у вас данные об экономическом эффекте для страны от программы "Дорожная карта бизнеса"?

- Конечно. Являясь одной из самых популярных государственных программ по поддержке предпринимательства, ДКБ с начала реализации - 2010 года - показывает хорошую эффективность влияния на социально-экономический эффект развития экономики.

Так, благодаря проектам, поддержанным за 10 лет в рамках программы, удалось сохранить 369 774 рабочих мест (за 2019 г. – 27 865), а также было создано 100 805 новых рабочих мест (за 2019 г. – 6 014).

Предприятия, которые получили поддержку, осуществили выпуск продукции на сумму свыше 25 трлн. тенге и выплатили 1,6 трлн тенге (данные с начала реализации программы – 2010 г.).

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