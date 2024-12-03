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Законодательство РК

Дорожная карта бизнеса-2025: в Атырауской области поддержаны проекты почти 1 000 предпринимателей

Дорожная карта бизнеса-2025, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:08 Фото: акимат Атырауской области
В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" поддержаны порядка 1 000 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 41,6 млрд тенге.

Из них 31,4 млрд тенге были предоставлены 634 предпринимателям с субсидированием процентной ставки, а проекты 318 предпринимателей получили гарантии на сумму 10,2 млрд тенге. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Помимо этого, нацпроект "Ауыл аманаты", направленный на повышение благосостояния сельского населения, дал возможность реализовать уникальные идеи субъектов МСБ региона. В этом году на эти цели из областного бюджета выделен 761 миллион тенге, реализуются 83 проекта.


"Проекты способствуют созданию новых рабочих мест в сельской местности, направлены на увеличение доходов жителей и укрепление экономики региона. 50 проектов направлены на развитие животноводства, 30 – на поддержку малого и среднего бизнеса, три – на развитие сельского хозяйства. Наряду с этим в результате реализации в этом году трех крупных инвестиционных проектов создано 90 новых рабочих мест", – сообщил С. Шапкенов.

В следующем году планируется реализовать четыре новых инвестиционных проекта общей стоимостью 26,2 млрд тенге. При этом будет создано еще 187 рабочих мест.

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