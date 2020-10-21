Любителей высокой классики порадуют в "Астана Опера"

Особым событием станет первое исполнение Гран-па из балета "Раймонда" А. Глазунова в хореографии М. Петипа.

В текущем месяце на сцене Большого зала вниманию публики предложат как зрелищные балетные спектакли, так и увлекательные программы гала-концертов, созданные художественным руководителем балетной труппы театра Народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой, сообщает zakon.kz.

Особым событием станет первое исполнение Гран-па из балета "Раймонда" А. Глазунова в хореографии М. Петипа.

21 октября в 19:00 пройдет Гала-балет, состоящий из двух отделений. В первой части вечера будут представлены: фрагмент из балета "Бетховен – Бессмертие – Любовь" в хореографии Р. Ребека, па-де-труа из балета "Корсар" А. Адана в хореографии М. Петипа, дуэт из балета "Призрачный бал" Ф. Шопена в хореографии Д. Брянцева, "Потерянный рай" К. Зверевой на музыку Дж. Уильямса, па-де-де из балета "Талисман" Р. Дриго в хореографии М. Петипа. На сцену Большого зала выйдут этуали труппы Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан, яркие ведущие солисты Анель Рустемова, Гаухар Усина, Еркин Рахматуллаев, талантливые солисты Анастасия Заклинская, Шугыла Адепхан, Далер Запаров и артисты балета Бакытгуль Испанова, Жанибек Иманкулов, Диас Курмангазы, Жаксылык Саукымбеков.

Между двумя отделениями программы зрителей ждет музыкальный антракт. Камерный оркестр "Астана Опера" под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина исполнит "Медитацию" из оперы "Таис" Ж. Массне. Солист – Багдат Абильханов (скрипка). Подобное музыкальное интермеццо впервые было представлено публике 10 октября в исполнении Каламкас Жумабаевой (скрипка) и Долорес Умбеталиевой (фортепиано), нововведение уже успело полюбиться столичным театралам.

Завершит вечер одноактный балет "Сколько длится Сейчас?" немецкого хореографа Р. Ребека в исполнении артистов балета "Астана Опера". Партию Времени исполнит Арман Уразов, Юность – Назира Заетова и Айбар Токтар, Молодость – Айгерим Бекетаева и Олжас Тарланов, Зрелость – Марико Китамура и Рустем Сейтбеков.

24 октября в 18:00 в Большом зале театра состоится Гала-балет. Зрителей ждут па-де-де из классических балетов, миниатюры современных отечественных и зарубежных хореографов в исполнении звездных артистов балета "Астана Опера". Концерт украсят полюбившиеся публике "Розовый вальс" и Большое адажио из балета "Щелкунчик" П. Чайковского в хореографии Ю. Григоровича.

В рамках программы впервые на сцене "Астана Опера" будет исполнено знаменитое Гран-па из балета "Раймонда" А. Глазунова в хореографии М. Петипа. Специально для этого номера мастерицами театра были сшиты костюмы. "Раймонда" относится к числу самых красочных и зрелищных балетов. Романтический сюжет, основанный на рыцарской легенде эпохи средневековья, пленительная музыка и экспрессивная хореография сделали этот спектакль триумфом известного композитора и легендарного хореографа.

31 октября в 18:00 вниманию жителей и гостей столицы будет предложен комический балет "Коппелия" в постановке знаменитого хореографа XX века Ролана Пети на музыку Л. Делиба. Либретто написано на основе новеллы Э.Т.А. Гофмана "Песочный человек" о юноше, который полюбил механическую куклу, созданную мастером Коппелиусом. На сцену "Астана Опера" спектакль перенес постоянный ассистент Р. Пети Луиджи Бонино. Артисты балета и миманс театра, образ Сванильды раскроет Айгерим Бекетаева, Франц – Бахтияр Адамжан. Роль Коппелиуса представит Рустем Сейтбеков.

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