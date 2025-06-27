Засияли молодые звезды оперы: премьера в Международной Оперной Академии "Астана Опера"

На главной сцене страны, в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера", 25 и 26 июня с успехом прошла премьера оперы Винченцо Беллини "Капулетти и Монтекки".

Этим эмоционально насыщенным спектаклем был торжественно подведен итог третьего сезона Международной Оперной Академии, ставшей за 4 года признанной кузницей молодых оперных звезд.

Академия – платформа для будущих мастеров

Проект "Международная Оперная Академия Астана Опера" реализуется при поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" – единого оператора благотворительности группы компаний АО "Самрук-Қазына". Благодаря этой поддержке молодые исполнители получают доступ к уникальному образовательному и сценическому опыту, работая с лучшими педагогами и маэстро из зарубежья. Вот уже 4-й год Академия продолжает выполнять свою важную миссию – воспитывать новое поколение вокальных артистов. Академия не только дает профессиональные навыки, но и под шаныраком главного театра страны "Астана Опера" предоставляет сцену для реализации первых серьезных постановок. К слову, в текущем году солисты Академии имели честь получить мастер-классы от Донаты Ломбарди, Федерико Лонги и Алессандро Бениньи из Италии. Третий сезон подряд Академию поддерживает заслуженный деятель искусств Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России (с 2009 года), профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС), Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры Дмитрий Вдовин.

Фото: театр "Астана опера"

Академия выстраивает прочную творческую вертикаль, в которой проявляется преемственность поколений. Так, в роли Капеллио оба дня выступил Шыңғыс Расылхан (бас) – выпускник самого первого набора Академии в 2023 году. Его зрелая вокальная манера и сценическое мастерство наглядно продемонстрировали, к каким результатам приводит системная работа в Академии. В этот раз его партнером на сцене стал представитель второго выпуска – Сұлтан Бақытжан (баритон) (партия Лоренцо), который уверенно подтвердил высокий уровень подготовки молодых певцов нового поколения.

Режиссерская команда и музыкальное руководство

Режиссером постановки выступил Евгений Чайников, заслуженный деятель Казахстана, к слову, Евгений Александрович завершает обучение в ГИТИСе как оперный режиссер. Опера Беллини стала его дипломной работой, представленной на высоком художественном уровне. В роли второго режиссера вновь выступил Николай Куликов (Москва), уже знакомый публике по успешной постановке прошлого сезона "Колокольчик, или Первая брачная ночь аптекаря" Гаэтано Доницетти.

Музыкальное руководство осуществил Руслан Баймурзин, дирижер-постановщик, умевший тонко передать дух бельканто и драматическое напряжение партитуры.

Фото: театр "Астана опера"

Наставники и международные мастера

Работа с молодыми артистами велась под руководством трех вокальных коучей. Отдельной гордостью Академии стал приезд маэстро Джузеппе Аквавивы (Италия), который провел мастер-классы, акцентируя внимание на вокальной линии, оркестровом взаимодействии и стиле бельканто. Наряду с ним слушателей обучали заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов и Жупар Габдуллина, внесшие ценный вклад в вокальную и актерскую подготовку.

Фото: театр "Астана опера"

Два вечера – два художественных акцента

В двух премьерных показах, прошедших 25 и 26 июня, зрители увидели разные составы исполнителей, каждый из которых привнес в постановку свое настроение, интонацию и драматизм. Так, 25 июня в роли Тибальта выступил Аблай Бекен, партию Ромео исполнила Василиса Савкина, а Джульеттой стала Айгерим Темірбекова. На следующий вечер, 26 июня, роль Тибальта исполнил Белал Қуаныш, образ Лоренцо представил Әділ Сұлтан, а партию Джульетты – Дильназ Омарханова.

Отдельного внимания заслуживает участие Василисы Савкиной, меццо-сопрано из России, которая является единственной меццо-сопрано в составе третьего сезона Академии. Ее интерпретация партии Ромео в обоих составах спектакля покорила публику сочетанием вокальной выразительности, внутренней силы и драматической цельности.

Премьера третьего сезона Международной Оперной Академии еще раз доказала, что казахстанская оперная школа динамично развивается, объединяя молодых артистов, мастеров сцены и международных наставников в одном творческом процессе. Это пример культурного роста, партнерства и уверенного взгляда в будущее оперного искусства в Казахстане.