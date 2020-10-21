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До 3 градусов похолодает в Казахстане 

Ожидается дождь с переходом в снег.

Фото : pikist.com21 октября 2020, 10:50

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 22-24 октября, сообщает zakon.kz.

На территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Скандинавии, который принесет с собой влажные и холодные воздушные массы.

С ним придут осадки, в виде дождя с переходом в снег, на юго-востоке и востоке сильные. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра. На востоке в горных и предгорных районах, к концу недели, с низовой метелью. В ночные часы столбики термометров на севере и в центре страны опустятся до 5-13 мороза, а в южных регионах местами до 3 мороза, - сообщили в ведомстве.


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