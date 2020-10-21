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Курс доллара вернулся на прежнюю позицию

Доллар подешевел на 0,62 тенге.

Фото : rg.ru21 октября 2020, 11:33

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,05 тенге, снизившись на 0,62 тенге, передает zakon.kz.

Таким образом, доллар вернулся на позицию, на которой находился до вчерашнего утра.

А вот евро снова подорожал в обменных пунктах.

В обменниках доллары покупают/продают по 427,2-428,7 тенге, евро - 506,5-508,5 тенге, рос. рубль - 5,52-5,57 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 21 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,54%, составив $41,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,53% — до $42,93 за баррель.


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