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Назначен первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции

Им стал Ахметов Рустам.

Фото : inbusiness.kz21 октября 2020, 11:37

Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Ахметов Рустам родился 22 февраля 1978 года в Темиртау.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный юридический университет (1999)

Юрист

Трудовой стаж:

· Ведущий, главный специалист Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2001);

· Старший референт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2007);

· Советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Е. Мусина (01.2007-09.2007);

· Заведующий секретариатом Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (09.2007-10.2008);

· Заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.2008-05.2011);

· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (05.2011-08.2014);

· Заместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2014-04.2017);

· Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (04.2017-08.2019);

· Председатель Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-09.2020)


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