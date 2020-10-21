Назначен первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции
Им стал Ахметов Рустам.
Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Ахметов Рустам Нурланович назначен первым заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.
Ахметов Рустам родился 22 февраля 1978 года в Темиртау.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный юридический университет (1999)
Юрист
Трудовой стаж:
· Ведущий, главный специалист Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2001);
· Старший референт, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2007);
· Советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Е. Мусина (01.2007-09.2007);
· Заведующий секретариатом Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (09.2007-10.2008);
· Заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.2008-05.2011);
· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (05.2011-08.2014);
· Заместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2014-04.2017);
· Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (04.2017-08.2019);
· Председатель Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-09.2020)
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