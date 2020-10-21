Токаев назначил заместителей главы Агентства по защите конкуренции

Ими стали Марат Омаров и Болат Самбетов.

Назначены два заместителя главы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Распоряжениями Главы государства: Омаров Марат Талгатович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Омаров Марат Талгатович родился в 1988 году. Окончил Британский Университет Йорка по программе "Болашақ"; Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE).

Трудовой стаж:

· Советник Министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014);

· Заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

· Управляющий директор АО "Казахтелеком" (2016-2017);

· Председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации - Председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") (04.2017-05.2019);

· Управляющий директор - член Правления холдинга "Байтерек" (с 05.2019).

Болат Самбетов ранее занимал должность руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.

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