Токаев назначил заместителей главы Агентства по защите конкуренции
Ими стали Марат Омаров и Болат Самбетов.
Назначены два заместителя главы Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает zakon.kz.
Распоряжениями Главы государства:
Омаров Марат Талгатович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
Самбетов Болат Куанышбекович назначен заместителем Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Омаров Марат Талгатович родился в 1988 году. Окончил Британский Университет Йорка по программе "Болашақ"; Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE).
Трудовой стаж:
· Советник Министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014);
· Заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016);
· Управляющий директор АО "Казахтелеком" (2016-2017);
· Председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации - Председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") (04.2017-05.2019);
· Управляющий директор - член Правления холдинга "Байтерек" (с 05.2019).
Болат Самбетов ранее занимал должность руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.
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