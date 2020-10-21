Бывший ответсек Минэкологии назначен председателем Комитета по правовой статистике

Его зовут Нурлыбай Сабит.

Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлыбая Сабита председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, - говорится в сообщении Акорды.

До назначения он был ответственным секретарем Министерства экологии.

Нурлыбай Сабит родился в 1967 в Южно-Казахстанской области. Женат, владеет казахским и русским языками. Окончил Казахский политехнический институт, Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави, по специальности "Инженер-механик", "Юрист".

В разные годы работал:

· Заместитель директора инновационного предприятия "Жанар" (1991-1992);

· Ведущий специалист фирмы "Казахстан-сервис" при МВЭС Республики Казахстан (1992-1994);

· Ведущий специалист Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан (1995);

· Референт, консультант Управления делами Парламента Республики Казахстан (1996-1997);

· Начальник отдела ХОЗУ Парламента Республики Казахстан (1997-1998);

· Директор департамента по организации работы аппарата, директор административного департамента МЭИТ Республики Казахстан (1998-2001);

· Директор административного департамента МЭМР Республики Казахстан (2001-2002);

· Администратор судов гор. Астаны (03.2002-08.2004);

· Директор департамента жилья гор. Астаны (08.2004-09.2006);

· Советник министра, директор административного департамента МОН Республики Казахстан (2006-2007);

· Руководитель аппарата, член правления, советник генерального директора АО "КазТрансГаз" (2007-2009);

· Заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Республики Казахстан (10.2009-05.2012);

· Первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2012-2017);

· И. о. заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК (2017-2018);

· Советник Министра энергетики Республики Казахстан (03.2018-08.2018);

· Вице-министр энергетики Республики Казахстан (08.2018-06.2019);

· Ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (с 25.06.2019)

В сентябре этого года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей в министерствах. По его мнению эта структура себя не оправдала.

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