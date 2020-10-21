Освобождены от должности ответсекретари двух министерств
Освобождены от должности Ахметжанов Ануар и Нусупова Асем.
Освобождены от должности ответственные секретари двух министерств, сообщает zakon.kz.
Распоряжениями главы государства Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.
Ахметжанов Ануар Муратович родился 12 декабря 1975 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1996)
Экономист по международным экономическим отношениям
· Университет Джонс Хопкинс, Вашингтон (США) по Президентской программе "Болашак" (2000)
Магистр по международным финансам и международным отношениям
Трудовой стаж:
· Преподаватель кафедры "Международные экономические отношения" Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1996-2000);
· Главный аналитик департамента стратегического планирования, генеральный менеджер департамента по внешне-экономическим связям, менеджер департамента по Северо-Каспийскому проекту ЗАО "ННК "Казахойл" (2000-2003);
· Заместитель директора, директор департамента проектного анализа АО "МНК "КазМунайТениз" (2003-2004);
· Заместитель директора, директор департамента подготовки морских проектов АО НК "КазМунайГаз" (2004-2006);
· Главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами в АО "Холдинг "Самрук-Казына" (2006-2007);
· Исполнительный директор по проектам разведки и добычи нефти, генеральный менеджер АО НК "КазМунайГаз" (2007-2010);
· Первый заместитель генерального директора ТОО СП "КазГерМунай" (2010-14.02.2012);
· Заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций (15.02.2012-08.2016);
· Инспектор Администрации Президента РК (08.2016-10.2016);
· Ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (10.2016-2019);
· Ответственный секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 04.2019)
Нусупова Асем Бековна родилась 1 мая 1975 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский Государственный Национальный Университет им. аль-Фараби (1998)
Магистр экономики со специализацией "Экономика и менеджмент"
· Аспирантура КазГУ (2000);
· Аспирантура Московского Государственного Университета им. М. Ломоносова (2005);
За период обучения в Москве прошла учебно-практическую стажировку в Центре Развития и Исследовательском центре Фонд "Бюро экономического анализа" (г. Москва);
· Лондонская Школа Экономики и Политических Наук (Великобритания) (03.2006)
Программа "Современные проблемы глобальной политики"
· Джорджтаунский Университет (Вашингтон, США) (06.2006)
Сертификат за успешное окончание специальной программы "Экономика, торговая политика и прямые иностранные инвестиции"
Трудовой стаж:
· Ассистент КазГУ (1999-2001);
· Главный эксперт Отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан (09.2001-03.2002);
· Заведующая сектором Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-08.2003);
· Советник Министра финансов Республики Казахстан (2003-2005) и по совместительству советник Организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства (2004 - 16.03.2005);
· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан, руководитель группы советников Премьер-Министра (16.03.2005-11.2005);
· Заведующая Сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.2005-11.2006);
· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (11.2006-02.12.2008);
· Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл" (31.12.2008-11.2016);
· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (11.2016-12.2019);
· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 07.2020)
Напомним, в сентябре этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей в министерствах. По его мнению эта структура себя не оправдала.
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