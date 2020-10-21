Освобождены от должности ответсекретари двух министерств 

Освобождены от должности Ахметжанов Ануар и Нусупова Асем.

Освобождены от должности ответственные секретари двух министерств, сообщает zakon.kz.

Распоряжениями главы государства Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Ахметжанов Ануар Муратович родился 12 декабря 1975 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1996)

Экономист по международным экономическим отношениям

· Университет Джонс Хопкинс, Вашингтон (США) по Президентской программе "Болашак" (2000)

Магистр по международным финансам и международным отношениям

Трудовой стаж:

· Преподаватель кафедры "Международные экономические отношения" Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1996-2000);

· Главный аналитик департамента стратегического планирования, генеральный менеджер департамента по внешне-экономическим связям, менеджер департамента по Северо-Каспийскому проекту ЗАО "ННК "Казахойл" (2000-2003);

· Заместитель директора, директор департамента проектного анализа АО "МНК "КазМунайТениз" (2003-2004);

· Заместитель директора, директор департамента подготовки морских проектов АО НК "КазМунайГаз" (2004-2006);

· Главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами в АО "Холдинг "Самрук-Казына" (2006-2007);

· Исполнительный директор по проектам разведки и добычи нефти, генеральный менеджер АО НК "КазМунайГаз" (2007-2010);

· Первый заместитель генерального директора ТОО СП "КазГерМунай" (2010-14.02.2012);

· Заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций (15.02.2012-08.2016);

· Инспектор Администрации Президента РК (08.2016-10.2016);

· Ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (10.2016-2019);

· Ответственный секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 04.2019)

Нусупова Асем Бековна родилась 1 мая 1975 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский Государственный Национальный Университет им. аль-Фараби (1998)

Магистр экономики со специализацией "Экономика и менеджмент"

· Аспирантура КазГУ (2000);

· Аспирантура Московского Государственного Университета им. М. Ломоносова (2005);

За период обучения в Москве прошла учебно-практическую стажировку в Центре Развития и Исследовательском центре Фонд "Бюро экономического анализа" (г. Москва);

· Лондонская Школа Экономики и Политических Наук (Великобритания) (03.2006)

Программа "Современные проблемы глобальной политики"

· Джорджтаунский Университет (Вашингтон, США) (06.2006)

Сертификат за успешное окончание специальной программы "Экономика, торговая политика и прямые иностранные инвестиции"

Трудовой стаж:

· Ассистент КазГУ (1999-2001);

· Главный эксперт Отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан (09.2001-03.2002);

· Заведующая сектором Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-08.2003);

· Советник Министра финансов Республики Казахстан (2003-2005) и по совместительству советник Организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства (2004 - 16.03.2005);

· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан, руководитель группы советников Премьер-Министра (16.03.2005-11.2005);

· Заведующая Сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.2005-11.2006);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (11.2006-02.12.2008);

· Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл" (31.12.2008-11.2016);

· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (11.2016-12.2019);

· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 07.2020)

Напомним, в сентябре этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей в министерствах. По его мнению эта структура себя не оправдала.

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