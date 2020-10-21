Более 238 млрд тенге дополнительно выделят из бюджета на COVID-19

Такие поправки были одобрены в Мажилисе.

Мажилис одобрил поправки в проект уточненного республиканского бюджета на 2020-2022 годы, передает корреспондент zakon.kz.

Основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге, - сказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, расходы будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге. Кроме того, на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП - 83,2 млрд тенге, и выплату премий сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях - 11,7 млрд тенге.

С учетом предложенного администраторами перераспределения средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальной поддержки силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения, - добавил глава Минфина.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов в соответствии с Указами Президента. Так, поступления республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и составляет 14,5 трлн тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!