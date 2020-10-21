"Дозор-М" заработает на дорогах Нур-Султана с 22 октября

Система будет фиксировать остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах.

С 22 октября в Нур-Султане будет внедрена система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, сообщает zakon.kz.

В целях реализации поручения главы государства "Цифровой Казахстан", нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несоблюдение требований дорожных знаков, теперь будут фиксироваться в автоматическом режиме сертифицированными аппаратно-программными комплексами "Дозор-М", которыми оснащены специализированные транспортные средства. Комплекс "Дозор-М" сертифицирован и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Законность использования данного комплекса для фиксации правонарушений удостоверена государственным органами, - сообщили в полиции города.

При передвижении спецавтомобиля по улицам города, данный комплекс распознает и фиксирует номера транспортных средств, с участием которых совершены правонарушения, определяет точное место и время. В последующем, сведения о нарушениях поступают в базу данных, где на основании этих сведении оформляются административные штрафы в виде предписаний.

За совершение зафиксированных комплексом фактов несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 601 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 3 МРП (8 334 тенге). Допущение нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств, предусматривает ответственность по статье 597 Кодекса в виде штрафа в размере от 5 до 10 МРП, в зависимости от нарушения, - рассказали в полиции.

По информации полиции стоянка и остановка в неустановленных местах является одним из самых распространенных правонарушений. Водители оставляют свои автомобили в неположенных местах, а именно вблизи с перекрестками и пешеходными переходами, тем самым создавая аварийные ситуации на дорогах, "затор" и другие неудобства для участников дорожного движения.

Также, одной из основных задач внедрения данных комплексов, является исключение контакта сотрудников полиции с водителями.

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