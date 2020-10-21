Какая медпомощь оказывается при ОСМС - что изменилось?
Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.
Правительство РК своим постановлением от 16 октября 2020 года внесло изменения в постановление от 20 июня 2019 года "Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования", передает zakon.kz.
Согласно изменениям в медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования входят:
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:
- профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенным уполномоченным органом, за исключением профилактических осмотров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);
- прием и консультации профильными специалистами, а также услуги мобильной бригады на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них;
- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями в порядке и с периодичностью, которые установлены уполномоченным органом;
- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом;
- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика;
- процедуры и манипуляции по перечню, определяемому уполномоченным органом.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях:
- в плановой форме, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП;
- в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП.
Медицинская реабилитация в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.
Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.
Подготовка посмертного донора к изъятию органов (частей органов) или тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов и тканей в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.
Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании:
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 октября) и распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.
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