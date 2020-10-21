Какая медпомощь оказывается при ОСМС - что изменилось?

Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

Правительство РК своим постановлением от 16 октября 2020 года внесло изменения в постановление от 20 июня 2019 года "Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования", передает zakon.kz.

Согласно изменениям в медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования входят:

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

- профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенным уполномоченным органом, за исключением профилактических осмотров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);

- прием и консультации профильными специалистами, а также услуги мобильной бригады на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них;

- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями в порядке и с периодичностью, которые установлены уполномоченным органом;

- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом;

- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика;

- процедуры и манипуляции по перечню, определяемому уполномоченным органом.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях:

- в плановой форме, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП;

- в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП.

Медицинская реабилитация в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.

Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.

Подготовка посмертного донора к изъятию органов (частей органов) или тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов и тканей в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании:

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 октября) и распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

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