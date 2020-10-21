Поразительные фото эфиопских племен
Эти племена веками, если не тысячелетиями, берегли свои традиции и ритуалы.
Фото : bigpicture.ru21 октября 2020, 12:19
Испанский фотограф Диего Арройо Мендес сделал серию удивительных снимков деревенской жизни в Эфиопии, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Bigpicture.ru, в последние годы традиционная племенная жизнь в долине Омо подверглась испытанию современностью. Диего заснял уклад жизни этих племен во времена перемен.
Больше всего фотограф был впечатлен обрядом инициации хамар, который ему довелось наблюдать. Мальчик в ходе ритуала прыгает через быков, а его родственниц жестоко избивают, пока они поют и свистят в рожки, сделанные из бычьих рогов.
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