Топ-клубы снова хотят свой футбольный турнир в обход УЕФА

Инициативу проявляют англичане.

Ведущие английские футбольные клубы никак не оставят идею об организации своей Лиги чемпионов в обход УЕФА, передает zakon.kz.

Так называемая "Европейская Премьер-лига" по замыслам руководителей и владельцев английских футбольных грандов позволит заработать ведущим европейским клубам сотни миллионов евро, "убив" интерес болельщиков к действующему европейскому футбольному турниру - Лиге чемпионов УЕФА.

На данный момент известно, что основателями нового соревнования могут стать футбольные клубы из Англии, а участие примут до пяти клубов из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. К слову, именно в этих странах играют лучшие футболисты. Стартовый розыгрыш предварительно намечен на 2022 год.

Авторы идеи создания ЕПЛ утверждают, что FIFA поддерживает ее, однако. в самом FIFA поспешили откреститься и заявили, что не имеют к этим обсуждениям никакого отношения.

FIFA не желает комментировать и участвовать в каких-либо спекуляциях на темы, которые возникают время от времени и для которых институциональные структуры и нормативно-правовая база хорошо развиты на национальном, европейском и глобальном уровнях. - заявил в интервью SkySports представитель FIFA.

Скептически к идее создания отнеслись и в Испании.

Авторы этой идеи – если они действительно существуют, потому что пока никто не взял на себя ответственность – демонстрируют не только полное незнание организации и обычаев европейского и мирового футбола, но и серьезное непонимание рынков аудиовизуальных прав. Подобный проект нанесет серьезный экономический ущерб самим организаторам и тем, кто его финансирует. Если спонсоры вообще есть, ведь пока ничего официально не случилось. Такие вещи выглядят хорошо только тогда, когда они разрабатываются в баре в пять утра, - жестко отреагировал в интервью BBC президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

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