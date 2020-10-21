Кто из банков лидирует на кредитном рынке

Из крупнейшей десятки банков-кредиторов страны в плюсе с начала года ровно половина.

Пять банков из десятки крупнейших кредиторов Казахстана нарастили кредитование экономики в "коронакризисном" 2020 году. Лидером по росту объемов займов стал Bank RBK, нарастивший портфель на 18,2% к началу года, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz.

"Коронакризис" ожидаемо сказался на кредитном рынке страны не самым благоприятным образом. С начала текущего "коронавирусного" года БВУ РК нарастили кредитные объемы всего на 3%, до 15,18 трлн тг.

Из крупнейшей десятки банков-кредиторов страны в плюсе с начала года ровно половина. Абсолютный лидер роста объемов займов — Bank RBK: сразу плюс 18,2% к началу года, до 485 млрд тг по итогам августа. Более того, в годовой динамике банк также занимает первое место (плюс весомые 38,2%), что говорит о стабильности тренда.

Несмотря на общее замедление рынка займов, Bank RBK активно кредитует реальный сектор экономики, причем как за счет собственных ресурсов, так и в рамках госпрограмм по поддержке бизнеса. Так, к примеру, в рамках госпрограммы льготного кредитования наиболее уязвимого в период пандемии МСБ, Bank RBK оперативно направил 46 млрд тг на поддержку и повышение эффективности работы данного сектора. В рамках механизма кредитования приоритетных проектов ("Экономика простых вещей") банк одобрил заявки клиентов более чем на 40 млрд тг, объем заключенных договоров превысил 30 млрд тг.

Среди получивших поддержку — проекты обрабатывающего сектора, сферы образования, сельскохозяйственной отрасли и здравоохранения.

Параллельно с кризисной стагнацией кредитного рынка по сектору растет объем «плохих» кредитов. Так, наиболее опасные займы с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) к сентябрю достигли уже 1,32 трлн тг — сразу на 10,1% больше, чем в начале года.

Среди пятерки топовых БВУ РК, нарастивших в текущем году кредитные объемы, качество портфеля улучшили всего два фининститута: Bank RBK (NPL 90+ сократились на 11,8% с начала года, до 37,5 млрд тг — это всего 7,7% от портфеля) и Народный Банк.

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