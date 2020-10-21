Увеличивается сумма госдолга Казахстана - депутат

Соответственно, вырастут и расходы на обслуживание госдолга.

Речь о расходах на обслуживание государственного долга Казахстана зашла при обсуждении проекта трехлетнего бюджета на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Дании Еспаевой, с увеличением суммы госдолга увеличится и сумма за его обслуживание.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития рост госдолга прогнозируется к 2021 году до 30,3%, 2022 году - до 30,5% к ВВП. Ожидается, что в 2025 году долг правительства увеличится относительно 2019 года в два раза и составит 25 трлн 692 млрд тенге. По оценке правительства, госдолг уже в текущем году составит 29,2% к ВВП… Увеличивается сумма госдолга, соответственно, и растет нагрузка на республиканский бюджет, так как увеличивается расходы на обслуживание долга. Расходы на обслуживание долга и погашение правительственного долга возрастут с 12,9% в 2019 году до 23% в 2022 -2023 годах, - сказал она.

Еспаева напомнила, что в Мажилисе неоднократно поднимали вопрос госдолга.

Однако, как мы видим опять нарушены все лимиты. Какие меры вы собираетесь предпринять для изменения данной ситуации? – обратилась мажилисвумен к главам финансового блока в правительстве.

Министр национальной экономики Руслан Даленов подтвердил, что действительно в 2020 году расходы на обслуживание и погашение долга составят 12%, в 2023 году возрастают до 23%. При этом он заверил, что обеспечивается контроль за расходами на обслуживание госдолга.

Работа проводится по трем направлениям для контроля расходов на обслуживание госдолга. Первое, сокращение бюджетного дефицита. С 2021 года планируется сокращение дефицита до 3,4% к ВВП, в 2023 году - уже 2,1% к ВВП. Кроме того, планируется приоритет финансирования дефицита придавать к тенговому финансированию, что позволит снизить валютный риск, связанный с ростом обслуживания госдолга. Второе, ключевые бюджетные показатели. В Послании главы государства было поручено разработать показатель. Это позволит оценивать устойчивость госфинансов, в том числе долговую устойчивость. В-третьих, это ограничение бюджетных расходов. Предполагается внедрить оценку качества заявляемых расходов на этапе планирования. Поправки в законодательство подготовлены. Указанные меры позволят сдержать рост расходов на обслуживание долга и погашение долга, - пообещал он.

Также этот вопрос прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Хочу заверить, что государственный долг находится на достаточно безопасном уровне. Мы это ежедневно мониторим. Понятно, что сейчас ситуация ухудшилась и дефицит немного увеличился. Далее в 2022-2023 годах в проекте республиканского бюджета у нас сокращается до 2,1% в 2023 году. Мы еще сопоставляем наш долг с другими странами, аналогичными по рейтингу. К примеру, в Турции показатель госдолга к ВВП составляет 40%, в Мексике 55%, Индонезии - 37%. Тем не менее, мы к каждому проекту будем подходить... - пояснил он.

Однако договорить глава ведомства не смог, свою ремарку здесь внес спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Вы африканские страны еще возьмите… Вы по сути отвечайте, как будем формировать защиту госдолга и что с ним будет в соответствии с проектом трехлетнего бюджета, - предложил спикер Палаты.

Жамаубаев ответил, что прежде всего будут "заимствовать в национальной валюте, чтобы валютные риски не выстреливали".

Также будем постоянно анализировать структуру долга. По госгарантиям будем тщательно отбирать проекты. Как вы знаете, каждый год лимит гарантированного государственного долга устанавливается в республиканском бюджете, - указал он.

Нигматулина не удовлетворил такой комментарий, он констатировал, что "у министра финансов нет ответа" и предложил высказаться за него первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову.

Как было сказано, государственный долг находится на безопасном уровне. Тот лимит, который установлен - 27% - это наш внутренний лимит, который мы сами для себя в рамках концепции установили. Международные организации устанавливают лимит 50% от ВВП. Причин в настоящее время в связи с кризисными явлениями, которые происходят во многих странах, сейчас этот лимит пересматривается в сторону повышения в странах ЕС. В целом, показатель находится на постоянном мониторинге, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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