Минфин назвал сумму госдолга Казахстана: Считается безопасным

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года назвал сумму госдолга Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Такиева, на 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге.

"В отношении ВВП – составляет 22,8%. У нас есть лимит – 33%. Он считается безопасным", – дополнил министр.

27 декабря 2023 года депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявлял, что размер госдолга Казахстана составляет 40% от всего бюджета. По его словам, в такой ситуации есть определенные риски.

Предыдущий премьер-министр Алихан Смаилов на совместном заседании палат парламента обещал, что в ближайшие пять лет госдолг останется на безопасном уровне и не будет превышать 25% к ВВП.