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Партия "Ак жол" заявила о своем участии в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты

Акжоловцы также призвали избирательные органы, коллег из других партий и избирателей соблюдать все необходимые меры безопасности при проведении предвыборных мероприятий.

Фото : ustinka.kz21 октября 2020, 12:58

Президиум Центрального Совета Демократической партии Казахстана "Ак жол" выступил с заявлением по поводу Указа Президента страны о назначении выборов депутатов маслихатов и Мажилиса по партийным спискам, передает zakon.kz.

Демократическая партия "Ак жол" приветствует и поддерживает это решение. ДПК "Ак жол" отмечает, что выборы депутатов маслихатов и Мажилиса состоятся в конституционные сроки, партийные списки кандидатов от политических партий будут сформированы в соответствии с новыми поправками в Закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" с соблюдением 30% квоты по включению в списки женщин и молодежи, - говорится в заявлении.

Как отмечается, проведение выборов в маслихаты и Мажилис Парламента в единые сроки позволит оптимизировать организационные и финансовые ресурсы государства, что немаловажно в условиях нынешней экономической ситуации.

Демократическая партия "Ак жол", как одна из ведущих политических организаций Казахстана, заявляет о своём участии в указанных выборах. Мы участвовали во всех парламентских выборах с момента своего создания. В 2004 году ДПК "Ак жол" набрала 12% голосов по партийным спискам, а с 2012 года постоянно формирует парламентскую фракцию в Мажилисе Парламента РК, - говорится в документе.

Акжоловцы также призвали избирательные органы, коллег из других партий и избирателей соблюдать все необходимые меры безопасности при проведении предвыборных мероприятий, а также к проведению честных и открытых выборов.


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