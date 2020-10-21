Контрабандист прятал килограмм золота в заднем проходе

Золото было сплющено.

Полиция Индии арестовала мужчину, который провозил контрабандой почти килограмм золота в заднем проходе, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Он прибыл в аэропорт Кералы Каннур после перелета из Дубая. Его поймали сотрудники подразделения воздушной разведки, которые извлекли из его тела многочисленные куски драгоценного металла.

Об аресте объявили на прошлой неделе. Золото было сплющено и весило в общей сложности 972 грамма.

Отмечается, что налог на товары и услуги на золото в Индии составляет 18%. Нелегальным сетям может быть выгодно пытаться ввезти его контрабандой. Попытка этого мужчины провезти золото была одной из многих, сообщают полицейские. На борту того же самолета был задержан еще один человек, перевозивший 1,47 килограмм золота.

Сообщается, что на следующий день на таможне у пассажира изъяли 386 грамм золота, который прятал его в нижнем белье.

По словам таможенников, путешественники, въезжающие в Индию, прячут золото в коробках от шоколада, кошельках, зонтиках, ручках и других предметах.

Все контрабандисты арестованы и подлежат дальнейшему расследованию.

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