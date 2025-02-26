В аэропорту поймали контрабандиста, который прятал наркотики в "интересном месте"

40-летнего колумбийца арестовали после попытки пронести 19 капсул кокаина под париком в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, схему с наркотиками раскрыли в начале февраля этого года. Именно тогда полиция обнаружила наркотики на сумму почти 14 тыс. канадских долларов в международном аэропорту Рафаэля Нуньеса в Картахене. Там мужчина собирался сесть на самолет в Амстердам, Нидерланды.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, как с головы мужчины снимают парик, внутри которого искусно спрятаны наркотики. Полиция подсчитала, что их запас эквивалентен 400 дозам.

Фото: Национальная полиция Колумбии

Командующий столичной полицией Картахены Гельвер Йецид Пенья Араке сообщил, что в этом году в Колумбии за незаконный оборот наркотиков арестовали более 450 человек.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения во время стрельбы у здания суда в Германии.