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Мир

В аэропорту поймали контрабандиста, который прятал наркотики в "интересном месте"

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 02:40 Фото: pexels
40-летнего колумбийца арестовали после попытки пронести 19 капсул кокаина под париком в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, схему с наркотиками раскрыли в начале февраля этого года. Именно тогда полиция обнаружила наркотики на сумму почти 14 тыс. канадских долларов в международном аэропорту Рафаэля Нуньеса в Картахене. Там мужчина собирался сесть на самолет в Амстердам, Нидерланды.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, как с головы мужчины снимают парик, внутри которого искусно спрятаны наркотики. Полиция подсчитала, что их запас эквивалентен 400 дозам.

Фото: Национальная полиция Колумбии

Командующий столичной полицией Картахены Гельвер Йецид Пенья Араке сообщил, что в этом году в Колумбии за незаконный оборот наркотиков арестовали более 450 человек.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения во время стрельбы у здания суда в Германии.

Аксинья Титова
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