Русский язык останется официальным в Кыргызстане

Статус никто не намерен менять.

Кыргызстан, как и прежде, придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров на встрече с российским послом Николаем Удовиченко

Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Хочу отметить особую роль России в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Как и прежде, Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны, - сказал Садыр Жапаров.

По словам посла, Кыргызстан и Россию связывают особенно близкие и теплые отношения.

В свою очередь, Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!