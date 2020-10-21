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Русский язык останется официальным в Кыргызстане

Статус никто не намерен менять.

Фото : gov.kg21 октября 2020, 13:05

Кыргызстан, как и прежде, придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров на встрече с российским послом Николаем Удовиченко

Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Хочу отметить особую роль России в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Как и прежде, Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны, - сказал Садыр Жапаров.

По словам посла, Кыргызстан и Россию связывают особенно близкие и теплые отношения.

В свою очередь, Жапаров заверил, что в соответствии с Конституцией, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять. В данном контексте выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана.


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