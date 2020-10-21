Почему в Акмолинской области проведут форум межрегионального сотрудничества?

Область обладает "столичным" статусом".

С 2003 года для президентов Казахстана и России стало традицией встречаться в одном из приграничных регионов. Ранее местами проведения Форумов становились регионы, граничащие с Российской Федерацией, сообщает zakon.kz.

Акмолинская область стала исключением. Впервые Форум принимает регион, не имеющий сопредельных границ с Россией, передает управление внутренней политики.

Акмолинская область обладает "столичным" статусом", на ее территории находится столица Казахстана.

Сегодня регион - один из динамично развивающихся регионов Казахстана.

Инвестиционная привлекательность региона обусловлена развитым транспортно-транзитным потенциалом, богатыми природными ресурсами и запасами полезных ископаемых, выгодным географическим расположением.

В данном ключе Акмолинская область и регионы России тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике. Этому способствует и непосредственная близость к Уралу, Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской области, с которыми имеются установленные долговременные экономические связи, нарабатываются новые.

На прошедшем Форуме в 2019 г. в г.Омск президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев предложил российской стороне обозначить тематику следующего межрегионального форума как "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста".

И здесь Акмолинской области есть что презентовать. По поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева создается "зеленый пояс" вокруг столицы, который включает высокодекоративные насаждения, позволит превратить Нур-Султан в уникальный лесной массив, не имеющий аналогов в Средней Азии.

Акмолинская область присоединилась к экологическому десанту в 2009 году и с того времени произвела посадку 2 575 тыс. га лесонасаждений протяженностью 160 км вдоль автобана "Нур-Султан – Щучинск". га, протяженностью 160 км, шириной от 250 до 500 метров.

Немаловажным фактором выбора Акмолинской области является регионом с богатой историей, своеобразным этнокультурным наследием.

Исторические корни Акмолинской области уходят в глубь веков. Эта земля по праву считается сердцем культурной жизни Казахстана. Археолого -этнографический комплексы "Кумай" и "Визит Центр "Ботай", поляна Абылай хан - это лишь малая часть сакральных мест в Казахстане, имеющие широкий познавательный интерес для туристов.

В целях развития экологического, массового туризма, учитывая уникальные особенности края, духовные святыни, разработана Карта туристских маршрутов, из которых 11 сакральных объектов вошли вошли в национальный реестр, 36 объекта – в региональный реестр. Всего в области насчитывается 1793 памятников и объектов историко-культурного наследия, из них четыре - республиканского значения, 1032 – местного значения.

К слову, созданы новые краеведческие маршруты и туры, кроме экскурсий по историко-культурным и природным объектам совмещают также лечение и отдых.

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