В Атырауской области увеличился объем промыслового рыболовства

На сегодня переработано 6500 тонн выловленной рыбы.

В Атырауской области в этом году промысловое рыболовство в регионе увеличилось на 757 тонн, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций области, всего за этот же период прошлого года было выловлено 6 555 тонн рыбы, до настоящего времени рыболовами было выловлено 7 312 тонн рыбы. Соответственно, объем промыслового рыболовства по сравнению с прошлым годом увеличился на 757 тонн. По словам руководителя областного управления рыбного хозяйства Артура Садибековича, на сегодня переработано 6500 тонн выловленной рыбы и более 5900 тонн экспортировано за рубеж.

В этом сезоне для сохранения и увеличения поголовья осетровых в реке Урал выловлено 329 штук осетровых рыб. "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" и "Атырауский осетровый рыбоводный завод" выпустили на рост более 7,5 млн молоди осетровых пород, - пояснил Артур Садибекулы.

Также руководитель управления отметил вопросы о прудовом рыбоводстве.

В соответствии с последними требованиями в области уделяется внимание прудовому рыбоводству. С этой целью начнутся работы по разведению товарных осетровых и карповых видов рыб, - сказал руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе рыболовством занимаются 18 рыбохозяйственных предприятий. На них работают 4 121 человек.

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