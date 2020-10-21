Назначен вице-министр национальной экономики

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Азамат Амрин назначен на должность вице-министра национальной экономики. Ранее он работал директором Департамента налоговой и таможенной политики, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Амрин Азамат Кеменгерович назначается на должность вице-министра национальной экономики РК, - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. По специальности экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе. С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в Налоговом комитете Северо-Казахстанской области. Затем работал акимом района Шал акына СКО, менеджером крестьянского хозяйства "Амрин К.К.", заместителем директора Департамента налоговой и таможенной политики Миннацэкономики.

С января 2015 по настоящее время работал директором Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.

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