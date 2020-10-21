Эксперт об аэропорте Алматы: "перенос здания" и "конкурс на новое архитектурное решение терминала"

Алматинцы беспокоятся о старом здании.

Какая судьба ждет культурно-исторические памятники архитектуры мегаполиса местного значения? Насколько они защищены и сохранны? Эта тема вновь стала активно обсуждаться алматинцами в соцсетях. На этот раз - в связи с историей вокруг старого здания алматинского аэропорта.

Житель южной столицы Сергей Косубеков отметил, что алматинцы не раз становились свидетелями того, как сносились исторические здания в центре города.

К сожалению, на их месте появлялся очередной ТРЦ или пафосный отель, от которых нет никакого проку. Список наших исторических потерь огромен: жилой дом аксакала Сейдалина, здание общественных собраний города Верного, кинотеатр "Алатау", здание Госплана Казахской ССР, Дом пионеров и многое другое. Сегодня видно, что отношение городских властей к историческому наследию города изменилось в лучшую сторону. И снос знаковых зданий находится на строгом контроле акимата. На этом фоне интересна судьба алматинского аэропорта. Как известно, туда пришли турецкие инвесторы, и впереди - большая стройка, которая затронет и старое здание международного терминала. В последнее время власти города демонстрируют особое внимание к сохранности исторического облика Алматы. Какая же судьба ждет это здание? И является ли оно памятником архитектуры? - переживает алматинец Сергей Косубеков.

Эту ситуацию прокомментировал директор Института архитектуры и строительства имени Т. К. Басенова Болат Куспангалиев.

Вопросами сохранения памятников архитектуры, без всяких сомнений, нужно заниматься. И это прежде всего - вопрос профессионалов, и его необходимо решать в республиканском масштабе. В данном случае речь идет об исторической памяти алматинцев, которым дороги их воспоминания, и к этому нужно отнестись с уважением. Я родился и вырос в этом городе, хорошо знал и уважал автора проекта здания аэропорта Басенова, но и тогда, и сейчас это был типовой проект той эпохи. И он не является памятником архитектуры. Кстати, нынешние хозяева предлагают не снос, а перенос здания с использованием его в качестве правительственного терминала. Такое решение возможно, но могут быть и другие варианты. Думаю, что предложенный конкурс среди архитекторов Казахстана на архитектурное решение нового терминала поможет найти оптимальное решение вопроса, - отметил он.

В свою очередь, в Управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что компании-застройщику - турецкому холдингу TAV, являющемуся владельцем 100% акций Международного аэропорта Алматы были даны рекомендации по будущей застройке.

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