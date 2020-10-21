В Уральске стреляли, задержаны 20 человек

Инцидент произошел 20 октября.

В Уральске ночью была слышна стрельба. Полиция задержала 20 человек, передает zakon.kz.

Портал "Мой город" пишет, что в WhatsApp распространяется видео, как мужчина выбегает на проезжую часть, за ним выбегает другой мужчина и следом звучат выстрелы. На заднем фоне видны еще несколько человек. Судя по записи с камеры видеорегистратора, инцидент произошел 20 октября в 23.11 на улице Шолохова, недалеко от комплекса "Белое солнце".

В полиции подтвердили, что инцидент произошел 20 октября. На место были направлены ближайшие наряды полиции. Они провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали всех участников происшествия, кроме одного.

Всего удалось задержать 20 человек, в том числе и стрелявшего. В данный момент решается вопрос о водворении их в изолятор временного содержания и избрании меры пресечения в отношении участников преступления. Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, - рассказал официальный представитель полиции ЗКО Болатбек Белгибеков.

Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!