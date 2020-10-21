Вокруг Байдена разгорается секс-скандал

На жестком диске компьютера Байдена-младшего нашли откровенные фотографии с участием несовершеннолетних девочек.

В семье кандидата в президенты США Джо Байдена разгорается секс-скандал, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Газета Washington Examiner, ссылаясь на адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, пишет о том, что в ноутбуке сына Байдена нашли снимки сексуального характера с несовершеннолетними девочками.

В качестве доказательства заявления адвокат показал в эфире телеканала Newsmax переписку Байдена-младшего с отцом. Со слов Джулиани, Хантер Байден написал отцу о том, что вдова погибшего брата Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними. Ей не понравилось, что обнаженный Хантер разговаривал по видеозвонку c 14-летней девочкой.

Джулиани также заявил, что на жестком диске компьютера Байдена-младшего нашли откровенные фотографии с участием несовершеннолетних девочек. Когда велась переписка и какие именно фотографии были обнаружены, не уточняется. Но адвокат Трампа заявил, что все материалы переданы полиции.

Эту деликатную информацию, по словам Джулиани, он получил от хозяина ремонтной мастерской, который сделал копию жесткого диска ноутбука Байдена, принесенного туда на ремонт.

3 ноября пройдут выборы президента США. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил преимущество над своим соперником Дональдом Трампом до девяти процентных пунктов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!