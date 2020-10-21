Кто может стать депутатом маслихата

Этап выдвижения кандидатов продлится с 10 ноября и до 4 декабря.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов маслихатов Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, впервые выборы в маслихат будут проходить по партийным спискам политических партий. В соответствии с изменениями в Конституционном законе о выборах, на территории соответствующей административно-территориальной единицы при выборах депутатов маслихатов образуется единый территориальный избирательный округ. Количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в партийный список лиц.

Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Гражданин республики может быть депутатом только одного маслихата. Кандидат должен обладать пассивным избирательным правом. Не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда, - сказал Дауылбаев на заседании ЦИК.

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Этап выдвижения кандидатов в депутаты маслихата продлится с 10 ноября и до 18:00 часов по местному времени 4 декабря 2020 года. Регистрация кандидатов заканчивается в 18:00 часов по местному времени 10 декабря 2020 года.

Предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 10 декабря 2020 года, и завершится в 00:00 часов по местному времени 9 января 2021 года.

Единые подходы по окончанию срока регистрации партийных списков позволяют начать агитацию одновременно и увеличить период агитации на пять дней. Итоги выборов депутатов маслихатов устанавливаются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов. Регистрация избранных депутатов маслихатов осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией, - заключил Ерлан Дауылбаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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