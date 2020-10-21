Ануар Ахметжанов назначен первым вице-министром цифрового развития

Ранее работал в должности ответственного секретаря министерства цифрового развития.

Постановлением правительства Ахметжанов Ануар Муратович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в городе Караганде.

В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, в 2000 году — университет Джонса Хопкинса. Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. В разные годы работал в ЗАО "ННК "Казахойл", ЗАО МНК "КазМунайТениз", АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", АО НК "КазМунайГаз", ТОО СП "КазГерМунай". В 2012-2016 гг. занимал должность заместителя акима Карагандинской области. В 2016 году был государственным инспектором Отдела государственного контроля и регионально-организационной работы Администрации Президента РК.

В 2016-2019 гг. — ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В 2019 г. — ответственный секретарь Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 года по настоящее время работал в должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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