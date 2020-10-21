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Покупатель и продавец подрались у СпецЦОНа в Алматы

Причина конфликта устанавливается.

Фото : Inbusiness.kz21 октября 2020, 16:08

В Алматы на видео сняли драку двух мужчин, передает zakon.kz.

Пользователи соцсетей сообщили, что драка произошла около СпецЦона в мкр. Саялы. На записи разъяренный мужчина нападает на второго, валит его с ног и начинает избивать.

В полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел сегодня, 21 октября.

Департамент полиции города Алматы информирует, что данный факт имел место сегодня на территории СпецЦона на территории Алатауского района Алматы. Конфликт произошел между продавцом транспортного средства и покупателем. Причина будет устанавливаться. Вместе с тем сообщаем, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК - хулиганство, - сказано в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.


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