Около 40 тонн вторичного сырья собрали на благотворительность малыши и школьники Нур-Султана

Эстафета передана детским садам, школам и колледжам Семея.

В Нур-Султане подвели итоги экологического марафона "Эко Асар".

За три недели Оператором РОП организовано 2383 экологических урока для учебных заведений на тему раздельного сбора твердых бытовых отходов, в которых приняло участие более 140 тысяч детей. Менторами проведено системное обучение 2148 волонтеров основам экологической культуры, правильной сортировке твердых бытовых отходов и ее пользе для окружающей среды.

По информации пресс-службы ТОО "Оператор РОП", также в рамках "ЭкоАсар" школами и детскими садами был объявлен благотворительный сбор вторичного сырья в поддержку детей из малообеспеченных семей и приюта для бездомных животных. Благодаря активному участию в эко-марафоне 80 учреждений образования удалось собрать и сдать на дальнейшую переработку 36 965 кг вторичного сырья на сумму 1 млн 33 тысячи тенге.

За счет вырученных средств от сдачи вторсырья куплено 6 ноутбуков для детей из малообеспеченных семей и передано свыше 1200 кг корма городскому приюту для бездомных животных. Также компаниями, поддержавшими "ЭкоАсар" дополнительно приобретено 6 ноутбуков. Итого детям передано 12 единиц компьютерной техники.

На торжественном подведении итогов экологической акции были отмечены школы лидеры по сбору вторичного сырья: школы № 54 – собрано 3 тонны 280 кг. макулатуры, учащимися школы №85 сданы в переработку 3 тонны 172 кг. вторичного сырья, школа №59 собрала 2 тонны 640 кг. Лучшей школой по подготовке эко -волонтеров стала школа № 56, 58,28. Победители получат сертификаты на организацию водосберегающего капельного орошения для организаций школьных питомников.

Проект организован Оператором РОП, управлением образования г. Нур-Султан, при поддержке Центра модернизации города Нур-Султан и Республиканского Общественного Объединения "Жас Улан".

Акцию "ЭкоАсар" поддержали мусоровывозящая компания "Clean city NC", ИП "Eco-KZ", ТОО "Smart Rubber", ТОО "Ресайклинг ТК". Партнерами инициативы стали компании "Технодом", ТОО "Energy Partner".

Эстафета экологического марафона "ЭкоАсар" передана детским садам, школам и колледжам г. Семей. На вырученные от сдачи вторичного сырья средства, дети планируют приобрести энергоэффективное световое оборудование для интерната для слабовидящих детей, а также поддержать продуктовыми наборами многодетные семьи города.

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