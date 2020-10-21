В акимате ответили на вопрос о принадлежности территории бывшего трамвайного депо

Есть два смежных участка, принадлежащих двум частным землепользователям.

В последние дни жителей Алматы взбудоражила новость о том, что на территории бывшего трамвайного депо намерены построить гостиницу вместо обещанной комфортной городской зоны для жителей. Якобы часть земли была передана в частные руки. В Управлении земельных отношений Алматы рассказали о принадлежности земли, на которой располагалось депо, передает zakon.kz.

Руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов пояснил, что квадрат улиц, в пределах которого расположено бывшее депо, принадлежит государству. Это порядка 2,1 га. Сама территория ДЕПО находится в ведении Управления общественного развития. Но есть два смежных участка, принадлежащих двум частным землепользователям. Право на землепользование они получили в 2004 и 2005 годах. На тот момент на этих участках были реализованы по целевому назначению складские помещения издания. Больше никаких операций по этим участкам не проводилось. Последняя была в 2009 году, когда на участок 0,8 га изменили целевое назначение со складских помещений на строительство гостиницы. И потом никаких операций уже не производилось.

Трамвайное депо приостановило деятельность 5 лет назад. Его территорию планировали благоустроить для досуга алматинцев. Планировалось установить амфитеатр, кинотеатр на траве под открытым небом, экстрим-парк, парк искусств, воркаут-площадки, танцевальные площадки. Работы должны были начаться в 2019 году.

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