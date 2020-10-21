Эпидситуация в стране пока остается стабильной.

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане пока остается стабильной. Вместе с тем за последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости коронавирусом на 14%, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает zakon.kz.

За последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости коронавирусом на 14%. При этом 66% заболеваемости приходится на шесть регионов: города Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Атырауская области, - сказала Гиният.

В этой связи, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, акиматами 12 регионов – городов Нур-Султан, Алматы, СКО, ЗКО, Акмолинской, Мангистауской, Алматинской, Павлодарской, Костанайский, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областей уже приняты усиленные меры.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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