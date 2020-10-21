139 человек привезли COVID-19 в Казахстан 

На данный момент в 215 странах мира зарегистрировано 41 022 518 случаев КВИ.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире остается напряженной. В некоторых странах Европы и Азии продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает zakon.kz.

На данный момент в 215 странах мира зарегистрировано 41 022 518 случаев КВИ, прирост заболеваемости – 1,1. Умерло 1 128 931 человек, показатель летальности составил – 2,8%, - сказала Гиният.

В этой связи с 6 октября 2020 года усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Так через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 73 591 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров – 21 279, протестировано – 5 967, из них у 122 выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 34 446 пассажира, из них протестировано – 5 925, с положительным результатом - 17.

Всего по состоянию на 21 октября в Казахстане зарегистрировано 109 766 больных, за последние сутки зарегистрировано 143 человека с положительным результатом COVID-19, скончались – 1 803. Зарегистрировано 36 200 вероятных случаев COVID-19 (ПЦР-), за сутки – 220, из них скончались – 388 человека, - проинформировала вице-министр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!