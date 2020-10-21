Дальнобойщиков обяжут проходить ПЦР-тестирование

Раньше ПЦР-тестирование сдавали только пассажиры международных автоперевозок.

Об этом рассказала на брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На автопереходах также усиливается контроль. Если раньше мы ПЦР-тестированию подлежали только пассажиры, пересекающие границу - международные транзитные грузоперевозки проходили через нашу границу, транзитом через Казахстан без ПЦР-тестирования, то мы с 26 октября вводим требование обязательного наличия ПЦР-теста также у водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, - сказала Есмагамбетова.

При этом отсутствии этого теста, водители, которые осуществляют двухсторонние международные транзитные перевозки, будут подлежать также обязательному отбору ПЦР-теста на границе.

Дальше они будут продолжать свой путь. Если будут выявлены положительные результаты, после получения положительного ПЦР-теста, то они будут останавливаться в местах, где они будут на тот период будут находиться и будут приниматься решения, меры о их госпитализации или карантинизация, - уточнила глава комитета.

По ее словам, при пересечении границы водители будут заполнять анкету и оставлять свои данные.

Соответственно, перед тем, как пересечь нашу границу, они будут обязательно заполнять анкету, и предоставлять анкетные данные, чтобы можно было их потом найти, определить, где они находится. Местным исполнительным органам также будет дано поручение межведомственной комиссией определить места питания, места заправки для вот таких водителей, которые осуществляют международные транзитные грузовые перевозки, - заключил она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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