Казахстан сократит авиарейсы с Турцией 

Для граждан, прибывающих в РК, необходимо обязательное наличие ПЦР-теста не более 72 часов.

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, Межведомственной комиссией одобрены дополнительные меры усиления на границе. А с 26 октября будет сокращено число авиарейсов, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает zakon.kz.

С 26 октября количество авиарейсов с Украиной будет сокращено с 6 до 1, с ОАЭ - с 24 до 16, с Германией - с 6 до 4, с Республикой Беларусь - с 9 до 4 рейсов, - рассказала Гиният.

Она напомнила, что ранее с 54 до 18 рейсов в неделю сокращено авиасообщение с Турцией. С ноября будет сокращено еще на 6 рейсов.

Для граждан, прибывающих в РК, необходимо обязательное наличие ПЦР-теста не более 72 часов. В случае отсутствия – казахстанцы помещаются в карантинный стационар до двух суток, - напомнила вице-министр.

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