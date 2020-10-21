О формате обучения во второй четверти высказалась Есмагамбетова

Рекомендации Минздрава остаются теми же.

На брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о возврате к классическому формату обучения во второй четверти, передает zakon.kz.

Вы помните, было много полемики, нужно ли в первую четверть проводить офлайн обучение или онлайн обучение. Сегодняшняя статистика, которую я в своем выступлении говорила, это 250 случаев заболевания среди детей, уже наверно подтверждает обоснованность этих мер, которые были направлены на предупреждение заболевания школьников, то есть это обучение в дистанционном режиме и разрешение обучения в офлайн-режиме только для тех школ, которые наполняемость не более 180 и дежурные классы 1-4 классы, - сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что на сегодняшний день, с учетом эпидемиологической ситуации, рекомендации Минздрава по-прежнему остаются теми же, то есть обучение проводить в онлайн-режиме, оффлайн режим сохранять только для 1-4 классов в дежурных группах и малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей.





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