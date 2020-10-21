Правила и требования для безопасности могут разработать перед выборами в Минздраве
Однако вице-министр уточнил, что вопрос по рекомендациям организации выборов не входит в компетенцию Минздрава.
Фото : 24.kz21 октября 2020, 17:40
Правила и требования для безопасности проведения выборов могут разработать в Минздраве, сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
Задача Минздрава – обеспечение безопасности. То есть снижение риска заражения коронавирусной инфекции. Если будет необходимо, то нами будет разработано правило и требование в части обеспечения безопасности выборов, исходя из заболеваемости на тот период, — сообщила Есмагамбетова.
По словам вице-министр здравоохранения Марата Шоранова, в министерстве прогнозируют пессимистичный сценарий возможного локдауна в январе месяце.
Что касается наших прогнозов, то хотел бы пояснить, что еженедельно проводим и обновляем прогноз. Эту работу мы начали с августа месяца. У нас создана специальная рабочая группа и по трем прогнозам мы держимся по оптимистичному сценарию. Вопрос по рекомендациям организации выборов не входит в компетенцию Минздрава, мы готовы пока предоставить лишь только прогнозы на еженедельной основе, — объяснил Шоранов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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