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Правила и требования для безопасности могут разработать перед выборами в Минздраве

Однако вице-министр уточнил, что вопрос по рекомендациям организации выборов не входит в компетенцию Минздрава.

Фото : 24.kz21 октября 2020, 17:40

Правила и требования для безопасности проведения выборов могут разработать в Минздраве, сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Задача Минздрава – обеспечение безопасности. То есть снижение риска заражения коронавирусной инфекции. Если будет необходимо, то нами будет разработано правило и требование в части обеспечения безопасности выборов, исходя из заболеваемости на тот период, — сообщила Есмагамбетова.

По словам вице-министр здравоохранения Марата Шоранова, в министерстве прогнозируют пессимистичный сценарий возможного локдауна в январе месяце.

Что касается наших прогнозов, то хотел бы пояснить, что еженедельно проводим и обновляем прогноз. Эту работу мы начали с августа месяца. У нас создана специальная рабочая группа и по трем прогнозам мы держимся по оптимистичному сценарию. Вопрос по рекомендациям организации выборов не входит в компетенцию Минздрава, мы готовы пока предоставить лишь только прогнозы на еженедельной основе, — объяснил Шоранов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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