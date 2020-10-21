В каких случаях города Казахстана могут оказаться в красной зоне
Все регионы страны разделены на три зоны.
Фото : iz.ru21 октября 2020, 18:04
При показателе заболеваемости более 50 на 100 тыс. регион окажется в красной зоне, сообщила на брифинге в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
Все регионы Казахстана разделены на три зоны: это красная, желтая и зеленая зона. Распределение регионов по зонам, оно связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показателя репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу количество зараженных, — сообщила Есмагамбетова.
Вторым показателем, по ее словам, будет показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней.
Вот регионы, которые относятся к красной зоне, у них должен быть показатель заболеваемости более 50 на 100 тысяч и показатель R больше единицы, — уточнила вице-министр.
Она добавила, что регионы, которые относятся у желтой зоне - это заболеваемость меньше 50 на 100 тысяч населения и показатель R меньше единицы.
Для зеленой зоны основной критерий - составляет заболеваемость меньше 50 случаев на 100 тысяч, показатель R меньше единицы. Соответственно, на сегодня по этим показателям в зеленой зоне находятся все регионы. В красной зоне регионов нет. В желтой зоне находится Восточно-Казахстанская область, — заключила Есмагамбетова.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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